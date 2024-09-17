Количество пострадавших в Ливане из-за взрывов пейджеров увеличилось до 1,5 тыс

Количество пострадавших в Ливане в результате взрывов пейджеров увеличилось до 1,5 тыс. человек, среди них также посол Ирана Моджтаба Хаменеи, сообщает Mash .

«Красный крест» в Ливане дополнительно привлек к работе еще 50 машин скорой помощи и 300 фельдшеров. По данным телеканала SNN, во время взрывов в Бейруте в том числе пострадал посол Ирана Моджтаба Хаменеи.

Репортер Al Jazeera Зейна Ходр заявила, что кибератаку спланировали заранее. По предварительным данным, ее провели при посредничестве американских специалистов. В доказательство этой теории сотрудники одной из больниц, в которой работали американцы, рассказали, что около 10 дней назад все представители Штатов выбросили свои пейджеры.

Ливанские СМИ обвинили больницу Американского университета в том, что Израиль вместе с США заранее сообщили ей о кибератаке. После чего власти Израиля заявили, что не причастны к произошедшему.

Отмечается, что пейджеры были очень популярны среди членов движения «Хезболлах». Некоторые устройства, которые они носили за границей, также сдетонировали.

Во вторник в Ливане одновременно сдетонировало множество пейджеров. Они взрывались прямо в карманах владельцев.