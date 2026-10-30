Иеромонах Феодорит не увидел зла в костюмах ведьм на Хэллоуин
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Иеромонах Феодорит (Сеньчуков) не считает дурным переодевание в ведьму или привидение на Хэллоуин, если люди воспринимают это как шутку, сообщает Общественная Служба Новостей.
Священнослужитель отметил, что верующий человек не наденет костюм беса. При этом шуточные карнавальные образы он считает допустимыми: участники праздника не принимают себя всерьез за ведьм или привидений.
Феодорит рассказал, что в России Хэллоуин отмечает преимущественно молодежь. На Западе в празднике участвуют и взрослые.
«Я был в Испании, попал на Хэллоуин. Видел и взрослых людей, и молодых, и детей. Там это другая история. Хотя даже там взрослые в основном приходили посмотреть, выпить винца, поесть каштанов. Люди постарше в костюмах тоже были, но в основном это все-таки молодежный праздник. А молодежи свойственно устраивать праздники из всего, чего угодно. Поэтому я лично не вижу в этом ничего плохого», — поделился священнослужитель.
Иеромонах напомнил, что в России тоже есть обычаи на стыке языческих и христианских традиций — Иван Купала и святочные гадания. Последние он назвал более неприятным явлением, чем Хэллоуин: люди воспринимают гадания всерьез или полувсерьез, а такое отношение к суевериям он считает нехорошим.
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