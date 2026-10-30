Иеромонах Феодорит не увидел зла в костюмах ведьм на Хэллоуин

Иеромонах Феодорит (Сеньчуков) не считает дурным переодевание в ведьму или привидение на Хэллоуин, если люди воспринимают это как шутку, сообщает Общественная Служба Новостей .

Священнослужитель отметил, что верующий человек не наденет костюм беса. При этом шуточные карнавальные образы он считает допустимыми: участники праздника не принимают себя всерьез за ведьм или привидений.

Феодорит рассказал, что в России Хэллоуин отмечает преимущественно молодежь. На Западе в празднике участвуют и взрослые.

«Я был в Испании, попал на Хэллоуин. Видел и взрослых людей, и молодых, и детей. Там это другая история. Хотя даже там взрослые в основном приходили посмотреть, выпить винца, поесть каштанов. Люди постарше в костюмах тоже были, но в основном это все-таки молодежный праздник. А молодежи свойственно устраивать праздники из всего, чего угодно. Поэтому я лично не вижу в этом ничего плохого», — поделился священнослужитель.

Иеромонах напомнил, что в России тоже есть обычаи на стыке языческих и христианских традиций — Иван Купала и святочные гадания. Последние он назвал более неприятным явлением, чем Хэллоуин: люди воспринимают гадания всерьез или полувсерьез, а такое отношение к суевериям он считает нехорошим.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.