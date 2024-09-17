Одновременные взрывы пейджеров в Бейруте привели к человеческим жертвам
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В Ливане одновременно сдетонировало множество пейджеров, в результате произошедшего пострадали десятки людей, сообщает РИА Новости.
Ливанское национальное агентство NNA уточняет, что устройства сдетонировали в том числе в южном пригороде Бейрута, и публикует видеозапись с места ЧП. На кадрах — торговый зал магазина, по нему ходят покупатели. Вдруг раздаются громкий хлопок и крики — в кармане у одного из посетителей взорвался пейджер.
Как заявили в агентстве, персональные устройства связи были взорваны путем высокотехнологичного воздействия. Что именно послужило причиной детонации такого числа пейджеров — неизвестно.
В СМИ пишут, что пейджеры очень популярны среди членов движения «Хезболлах». По их мнению, эту закрытую систему связи практически невозможно взломать и прослушать. Причина одновременной детонации десятков устройств пока не известна.