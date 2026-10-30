Стоматолог Шестопалов назвал признаки осложнений после лечения зубов

Врач Шестопалов: проблемы могут проявиться спустя несколько лет

Отсутствие боли после лечения зубов не исключает осложнений. Стоматолог Алексей Шестопалов рассказал о симптомах, требующих внимания, сообщает Life.ru .

Небольшая болезненность после некоторых процедур может быть нормальной реакцией тканей. Но сильная, нарастающая или длительная боль и отек требуют повторного обращения к врачу.

Насторожить должны дискомфорт при жевании, утренний запах изо рта, кровоточивость десен, напряжение мышц после еды, щелчки в височно-нижнечелюстном суставе и шум в ушах. Причины этих симптомов не обязательно связаны с действиями стоматолога.

«Организм постоянно подает слабые сигналы о присутствии хронического патологического процесса, что, в свою очередь, вызывает постоянное чувство тревоги и дискомфорта», — пояснил Шестопалов.

Проблемы могут возникнуть через месяц или спустя годы. Например, после некачественной обработки корневых каналов у корня зуба со временем могут образоваться гранулема или киста.

При сомнениях врач советует обратиться к независимым экспертам или получить второе мнение в другой клинике. Если экспертиза подтвердит недостатки лечения, следует передать заключение главврачу и попросить исправить ситуацию. Если договориться не удастся, можно направить письменную претензию или обратиться к юристу.

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