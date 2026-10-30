сегодня в 11:43

Роналду оформил хет-трик и довел число голов за карьеру до 985

Португальский футболист «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил три мяча в домашнем матче чемпионата Саудовской Аравии и укрепил статус лучшего бомбардира в истории мирового футбола, сообщает «Царьград» .

«Аль-Наср» обыграл «Аль-Холуд» в 12-м туре чемпионата Саудовской Аравии. Встреча в Эр-Рияде завершилась со счетом 5:3.

Криштиану Роналду отличился на 66-й, 72-й и 81-й минутах, оформив хет-трик.

Теперь на счету 41-летнего нападающего 985 голов за карьеру. Он продолжает удерживать звание лучшего бомбардира в истории мирового футбола.

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