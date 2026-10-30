Медики в зоне СВО стараются сохранить конечности солдат даже при тяжелых травмах

Майор медицинской службы Сергей Гречнев рассказал, что врачи в зоне специальной военной операции стремятся избежать ампутаций даже при тяжелых повреждениях конечностей, сообщает RT .

Гречнев сообщил корреспонденту RT Юлии Мартовалиевой, что госпиталь 37-го отдельного медбатальона работает как полноценная больница. Медики проводят в нем операции и сложные медпроцедуры.

«Если повреждения сосудов, выполняем временное протезирование сосудов. На этапе, когда вот только произошло, показаниями для ампутации являются неполный отрыв или уже отрыв конечности», — рассказал Гречнев.

Ранее военкор RT Влад Андрица сообщил, что военный медик из спецназа «Ахмат» с позывным Закат планирует написать книгу «Медицина не по шаблону». В ней он хочет поделиться с будущими врачами опытом оказания первой помощи на передовой.

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