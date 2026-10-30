Офтальмологи Истринской больницы спасли пациентку от слепоты

Врачи Истринской клинической больницы предотвратили необратимую потерю зрения у женщины с тромбозом вены сетчатки. После лечения она снова различает лица и обходится без посторонней помощи, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Пациентка поступила с резким снижением зрения на одном глазу: острота составляла 0,01 — женщина практически не видела. Врачи выявили тромбоз ветви центральной вены сетчатки. Нарушение оттока крови вызвало отек макулы — зоны, отвечающей за чтение, различение лиц и деталей. Без лечения это грозило необратимой слепотой.

Оптическая когерентная томография показала толщину сетчатки в макулярной зоне 557 мкм при норме около 250 мкм.

«Сетчатка — это нервная ткань. Пока держится отек, нейроны и фоторецепторы испытывают кислородное голодание. Если это тянется месяцами, они гибнут безвозвратно: нервные клетки не восстанавливаются», — пояснил заведующий отделением Давид Аракелян.

За три-четыре дня женщину дообследовали и госпитализировали в стационар кратковременного пребывания. Там ей выполнили интравитреальную инъекцию — ввели препарат непосредственно в полость глаза. Лекарство уменьшает проницаемость сосудов и снимает отек. Через три недели толщина сетчатки составила 227 мкм, а в октябре отек полностью прошел.

Острота зрения выросла до 0,2. Пациентка снова различает лица, ориентируется в пространстве и обходится без посторонней помощи. Ей запланировали повторную инъекцию и наблюдение еще в течение трех-четырех месяцев.

Давид Аракелян отметил, что сосудистым нарушениям могут предшествовать гипертоническая болезнь, атеросклероз и сахарный диабет. Изменения на глазном дне — часть общего процесса, который может затронуть сосуды мозга, почек и сердца, поэтому осмотры нужно проходить регулярно.

Срочно обратиться к офтальмологу следует при резком падении зрения на одном глазу за часы или сутки, выпадении части поля зрения — «шторке» или темном пятне в центре, а также при искривлении прямых линий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.