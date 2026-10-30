сегодня в 10:26

В Ступине расширят контроль качества кормов для животных

Микробиологическая лаборатория компании «Мустанг Технологии Кормления» в особой экономической зоне «Ступино Квадрат» получила лицензию на работу с микроорганизмами III–IV групп патогенности. Это позволит расширить контроль сырья и готовых кормов для животных, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Лаборатория компании «Мустанг Технологии Кормления», расположенная в особой экономической зоне «Ступино Квадрат», получила лицензию на работу с микроорганизмами III–IV групп патогенности.

Перед выдачей лицензии лаборатория прошла санитарно-эпидемиологическую экспертизу. Специалисты проверили состояние помещений, зонирование, оборудование, системы вентиляции и обеззараживания, а также соблюдение требований биологической безопасности.

Лицензия разрешает проводить диагностические исследования микроорганизмов III–IV групп патогенности, материалов, зараженных или подозрительных на заражение ими, а также санитарно-показательных микроорганизмов.

Компания сможет расширить микробиологический контроль сырья и готовой продукции и повысить точность оценки рисков при производстве кормов для животных.

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