Жуткая, но красивая: ученые показали фото редкой рыбы с прозрачной головой

Ученые впервые сняли в высоком разрешении удивительно редкую рыбу с прозрачной головой, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на New York Post.

Встретить глубоководного бочкоглаза исследователям удалось у побережья Калифорнии на глубине около 600 м. Это произошло 22 октября.

Ученые наблюдали за ним около 20 минут с помощью дистанционно управляемого подводного аппарата. Рыбу впервые удалось снять в высоком разрешении.

По словам старшего научного сотрудника экспедиции Стивена Хэддока, глубоководный бочкоглаз — крайне редкая рыба. За 40 лет исследований океана специалисты института MBARI встречали этот вид всего около 10 раз.

Верхняя часть головы рыбы представляет собой прозрачный купол из мягких тканей, наполненный жидкостью. Такая особенность помогает ей выслеживать добычу — через нее бочкоглаз замечает над собой тени. Также отличительная черта этого вида — зеленые глаза, которые умеют вращаться, чтобы не упустить потенциальную добычу.

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