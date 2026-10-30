Руководители Минэнерго Подмосковья провели лекции об энергетике в школах

Руководители министерства энергетики Московской области с 22 по 29 октября провели в школах региона мастер-лекции «Россия — энергетическая держава». Встречи прошли в рамках проекта Минэнерго России и Российского общества «Знание», сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Проект знакомит школьников с топливно-энергетическим комплексом России, перспективами отрасли и возможностями работы в ней. Лекторы рассказали о технологиях, инфраструктурных проектах, возобновляемой энергетике, связи отрасли с экономикой и технологическим суверенитетом страны.

В школе № 18 Подольска заместитель министра Аркадий Собенников объяснил роль энергетики в развитии экономики и востребованность инженерных и экономических компетенций. Десятиклассница Вероника Соколова отметила, что узнала о солнечных электростанциях и применении в атомной энергетике других веществ, кроме урана.

В гимназии № 17 Мытищ директор ГКУ «Агентство развития коммунальной инфраструктуры» Олег Романов рассказал об инфраструктуре, надежности и энергоэффективности. В инженерно-технологическом лицее Люберец начальник отдела развития ТЗК и ВЭИ управления развития электроэнергетики министерства Даниил Тельнов представил историю энергетики и перспективы топливно-заправочного комплекса и возобновляемых источников энергии. Девятиклассник Максим Родионов отметил большое число энергетических объектов в регионе.

В школе № 19 Красногорска заместитель министра Дмитрий Крашенинников представил цифровые проекты, включая цифровой двойник ГИС «Инженерные сети». Одиннадцатиклассник Егор Гулидо заинтересовался связью энергетики и IT.

В школе № 10 Реутова заместитель министра Семен Галицкий рассказал ученикам 6, 9 и 11 классов о традиционной, атомной, гидро- и возобновляемой энергетике. Шестиклассник Руслан Габидуллин получил шоппер и ручку за ответы на вопросы.

Школьники обсуждали поступление в профильные вузы, стажировки и первые шаги в профессии.

«Мы продолжим развивать просветительские проекты и расширять форматы взаимодействия со школами», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что сфера образования для Подмосковья имеет важное значение. Он подчеркнул, что в школах нужно внедрять инновации.

«Для нас, для всей страны, для Подмосковья образование имеет абсолютно важное значение. Особенно оно важно, когда каждый учитель не перестает учиться сам. Когда все новое, умное не отторгается, а находит место в каждой нашей школе, а их у нас более полутора тысяч. Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча даст заряд и понимание, куда движется мир», — сказал Воробьев.