«Мособлэнерго» капитально отремонтировало 240 км ЛЭП в Подмосковье

Компания «Мособлэнерго» за девять месяцев 2026 года отремонтировала 240 км линий электропередачи напряжением 0,4–10 кВ. Работы направлены на повышение надежности электроснабжения жителей, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

По программе капитального ремонта «Мособлэнерго» заменило силовые трансформаторы и оборудование распределительных устройств напряжением 0,4/6/10 кВ в трансформаторных подстанциях и распределительных пунктах. Компания также отремонтировала строительные части зданий 193 подстанций и производственных объектов, расчистила более 91 га охранных зон воздушных линий от древесно-кустарниковой растительности.

«Мы продолжаем готовить электросетевой комплекс области к работе в условиях устойчивых минусовых температур. До конца года планируем капитально отремонтировать порядка 310 км линий электропередачи, а также модернизировать электрооборудование на 125 трансформаторных подстанциях и распределительных пунктах. За 9 месяцев текущего года техническое оснащение уже обновлено на 149 объектах — это на 19% выше годового плана», — отметил вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

Наибольшие объемы работ выполнили в Раменском, где отремонтировали более 37 км линий напряжением 0,4–10 кВ, и Химках, где заменили оборудование на 21 подстанции. В Подольске привели в порядок строительную часть 21 энергообъекта, а в Наро-Фоминском округе расчистили свыше 20 га охранных зон ЛЭП.

Всего программа на 2026 год предусматривает ремонт 308 км линий и электрооборудования на 125 трансформаторных подстанциях и распределительных пунктах. Также запланированы ремонт строительных частей зданий 230 подстанций и производственных объектов и расчистка 95 га охранных зон ЛЭП.

Работы ведутся с начала года в городских и муниципальных округах Подмосковья, где расположены сети компании. Их цель — повысить надежность электроснабжения и снизить риски перебоев с подачей электроэнергии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что На территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что «Мособлэнерго» и «Россети МР» реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.