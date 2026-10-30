Финал конкурса «Голос ЮИД Подмосковья» прошел в Красногорске

Мероприятие, организованное Госавтоинспекцией Московской области совместно с партнерами из Министерства образования Московской областии РОО «Союз безопасности дорожного движения» (СБДД), объединило юных инспекторов движения со всего региона. Оно стало мощным стимулом для формирования у подрастающего поколения ценностей безопасного поведения на дорогах.

Ведущий мероприятия Сергей Гладун, в прошлом тоже юный инспектор движения, представил почетных гостей и состав жюри. Среди них — начальник Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Московской области генерал-майор полиции Виктор Кузнецов, глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков, заместитель министра образования Московской области Татьяна Лукьяненко, председатель Общероссийской общественной детско-юношеской организации «Юные инспекторы движения» Валентина Кульбицкая, главный редактор изданий «STOP-газета» и «Добрая Дорога Детства» Алла Суражевская, генеральный директор РОО «СБДД» Московской области Ирина Скалябина, первый заместитель генерального директора «МВС Груп» Александр Сергеевич Домбровский, а также руководитель Михаил Турецкий и солисты арт-групп «Хор Турецкого» и «Сопрано Турецкого».

ЮИДовцы представили яркие и запоминающиеся номера, включающие как собственные композиции, так и известные песни в современных обработках.

«Наш конкурс уже можно назвать профессиональным, и эту высокую планку подняли сами дети. С каждым годом растет уровень мастерства и профессионализма юных участников, и я уверен, что со временем нам придется менять площадку на более вместительную. Самое главное, за что хочется поблагодарить всех — за красивую и эффективную агитацию безопасного поведения на дорогах!» — отметил со сцены начальник подмосковной Госавтоинспекции Виктор Кузнецов.

Эпической нотой для зрителей и участников конкурса стало выступление Вахтанга (Вахтанга Каландадзе) — всемирно известного битбоксера, восьмикратного чемпиона России и вице-чемпиона мира, покорившего жюри шоу America’s Got Talent. Артист поддержал финалистов и выразил им большую благодарность за их нелегкий труд и важную миссию.

«В начале мероприятия я подчеркнул высокий уровень значимости этого конкурса. И даже если никто из вас не станет в будущем знаменитым артистом, сама идея нести в массы идею безопасности дорожного движения с помощью музыки — уже огромный успех. Теперь, увидев ваш уровень, я уверен, что у многих из вас есть все шансы стать настоящими артистами. Мне приятно, что вы подошли к участию в конкурсе с такой ответственностью, и уверен, что такой же ответственный подход у вас и к вопросам собственной безопасности на дорогах», — сказал генерал-майор полиции Виктор Кузнецов.

Победители были определены в каждой номинации. Обладателем Гран-при и звания лучшего голоса ЮИД Подмосковья стал Лев Куриченков из городского округа Химки. Все конкурсанты получили дипломы и ценные подарки от организаторов и партнера вокального мероприятия — «МВС-ГРУП».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.