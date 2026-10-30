Кирилл Григорьев проверил строительство объектов ЖКХ в Одинцовском округе

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев проверил ход работ на объектах водоснабжения и водоотведения в Одинцовском округе. Он оценил темпы строительства и меры по соблюдению сроков ввода объектов, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В поселке Горки-10 методом горизонтально-направленного бурения уложили около 7,8 км из запланированных 9 км канализационных трубопроводов. Сеть соединит канализационные насосные станции № 3 и № 12 и улучшит качество водоотведения для 6,2 тыс. жителей. Подрядчик ведет работы хорошими темпами, завершить их планируют в 2026 году.

В рамках государственной программы модернизируют инфраструктуру не только крупных городов, но и малых населенных пунктов. В деревне Подушкино обновляют системы водоснабжения и водоотведения для 480 жителей. Строительная готовность объектов превышает 50%.

В Подушкине обустраивают самотечную канализацию: разработали траншею и монтируют трубу в футляре. Уже уложили 900 м из 1930 м трубопровода. Кирилл Григорьев поручил ускорить оформление документации для корректировки параметров проекта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что за 3 года по модернизации систем водоснабжения и водоотведения в Подмосковье должны выполнить 640 мероприятий.

«Сейчас, соответственно, специалисты комиссионно проводят анализ системы водоснабжения, водоотведения. Вы знаете, что один из национальных проектов предполагает комплексную работу по модернизации ЖКХ», — сказал Воробьев.