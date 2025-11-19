После падения подростка в ТЦ в Серпухове возбудили уголовное дело

В подмосковном Серпухове возбудили уголовное дело из-за травмирования 11-летнего подростка в торговом центре по статье 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

В СМИ писали, что 18 ноября в торговом центре в Серпухове подросток перелез через ограждение и спрыгнул на перекрытие, чтобы помочь знакомой. Под массой ребенка перекрытие упало.

Мальчик получил травмы. Его увезли в больницу.

Силовики допрашивают очевидцев. Проводятся экспертизы и выясняются обстоятельства инцидента.

Подросток провалился через перекрытие между первым и вторым этажами. Он сломал руку, лишился зубов и получил иные травмы.

Знакомая мальчика выронила флакон с блеском для губ. Мальчик решил его поднять и наступил на кажущуюся прочной панель пола. Выяснилось, что это была лишь фанера. В результате мальчик упал с высоты шесть метров и чудом не погиб.

