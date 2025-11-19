Пол проломился под 11-летним ребенком в ТЦ в Серпухове, подросток пострадал

В торговом центре в Серпухове юный посетитель провалился через перекрытие между вторым и первым этажами и получил травмы, в том числе перелом руки, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» .

Предварительно известно, что 11-летний ребенок получил серьезные травмы, в том числе лишился нескольких зубов и сломал руку.

11-летний школьник проводил время с друзьями в зоне фудкорта. Когда у его подруги упал флакон с блеском для губ, мальчик захотел его поднять. Пытаясь сократить путь к эскалатору, он оступился на кажущейся прочной панели пола.

Как оказалось, там была лишь фанера. Падение с шестиметровой высоты чудом не привело к летальному исходу. На опубликованных фото видно, что упавший ребенок лежал на спине, раскинув руки в стороны. На лице потерпевшего и на полу первого этажа была кровь.

Теперь в обстоятельствах случившегося разбираются компетентные органы.

