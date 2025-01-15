После падения БПЛА в Воронежской области произошло возгорание на нефтебазе Происшествия сегодня в 23:20

В результате падения нескольких БПЛА в одном из районов Воронежской области произошло возгорание на территории нефтебазы, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Гусев.