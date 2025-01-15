После падения БПЛА в Воронежской области произошло возгорание на нефтебазе
В результате падения нескольких БПЛА в одном из районов Воронежской области произошло возгорание на территории нефтебазы, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Гусев.
По предварительной информации, никто не пострадал. На место происшествия прибыли оперативные службы.
Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется, отметил Гусев.
Ранее при атаке дронов ВСУ было повреждено промышленное предприятие в Энгельсе Саратовской области.