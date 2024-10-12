После обстрела автомобиля в Ингушетии возбуждено уголовное дело

Уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителей и незаконном обороте оружия возбуждено после обстрела машины, в которой находились полицейские, на трассе в Назрани, сообщили в пресс-службе СУ СК по Ингушетии.

По версии следствия, неизвестные, находясь в автомобиле, выстрелили в машину, в которой находились сотрудники МВД по Республике Ингушетия. В результате нападения, по предварительной информации, погибли трое человек, в том числе сотрудник полиции.

ВАЗ-99, из которого стреляли, был найден всего в нескольких километрах от места стрельбы, в поселке Майский. Неизвестные подожгли автомобиль и скрылись.

На одного из троих погибших во время обстрела в Ингушетии уже нападали четыре года назад.