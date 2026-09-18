Жители Подмосковья могут оформить лицевой счет за ЖКУ онлайн

Жители Подмосковья могут открыть новый или переоформить действующий лицевой счет для оплаты ЖКУ через личный кабинет «МосОблЕИРЦ Онлайн», сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Жителям Московской области не нужно посещать офисы Единого расчетного центра для оформления документов на оплату жилищно-коммунальных услуг. Открыть новый лицевой счет или сменить владельца действующего можно дистанционно в личном кабинете «МосОблЕИРЦ Онлайн». Услуга актуальна при переезде или покупке недвижимости и позволяет избежать ошибок и задержек в начислениях.

При регистрации на сайте или в приложении собственнику без лицевого счета необходимо указать в соответствующей строке номер 00000005, выбрать текущий месяц в качестве периода оплаты и поставить 0 в поле «Сумма начислений». Затем следует заполнить стандартные данные: ФИО, телефон и электронную почту. Клиентам МосОблЕИРЦ, которые уже оплачивают услуги по другим объектам, нужно войти в систему по номеру из квитанции.

Для открытия счета или смены владельца необходимо авторизоваться, перейти в раздел «Сервисы» — «Отправить обращение» и выбрать категорию «Лицевой счет». В обращении следует указать тему запроса, заполнить форму и приложить фотографии паспорта владельца, выписки из домовой книги о зарегистрированных лицах, а также документов о праве собственности или пользования жильем. Новый номер счета поступит на электронную почту после обработки обращения.

Консультации доступны ежедневно с 8:00 до 22:00 в чате на сайте МосОблЕИРЦ и по телефону горячей линии: 8 (499) 444-01-00. Вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов ранее отметил, что расчетный центр внедряет цифровые технологии и продолжает работу над сокращением обращений по вопросам задолженности и начислений за ЖКУ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.