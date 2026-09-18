Эковолонтеры проведут акции по сбору вторсырья в Подмосковье 19 и 20 сентября

Эковолонтеры проведут 19 и 20 сентября акции по сбору вторсырья в Раменском, Королеве, Люберцах и Пушкино. Участникам помогут с сортировкой отходов, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Активисты экологических сообществ Подмосковья организуют традиционные акции выходного дня 19 и 20 сентября. Жителей приглашают сдать вторсырье и присоединиться к волонтерам.

19 сентября акции пройдут в Раменском: с 11:00 до 13:00 у дома 15, корпус 1 на улице Гурьева и с 12:00 до 15:00 в Быкове по адресу Школьный тупик, дом 1А. В Королеве пункты будут работать с 11:00 до 12:00 у дома 1 на проезде Макаренко и с 11:00 до 13:00 у дома 6В на улице Калинина. В Люберцах акция состоится с 12:00 до 15:00 в Наташинском парке по адресу улица Коммунистическая, дом 4, корпус 1.

20 сентября вторсырье примут в Пушкино с 12:00 до 14:00 на парковке ТЦ «Акварель» по адресу М-8 «Холмогоры», 33-й км, строение 18. Список принимаемого сырья следует уточнять у организаторов. Волонтеры на площадках помогут посетителям с сортировкой, а желающие смогут стать помощниками. Перед посещением необходимо проверить, состоится ли акция: мероприятия могут отменить из-за погоды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и управляющий партнер компании Ecoplatform Иван Гусаков на ПМЭФ подписали соглашение о реализации проекта, в рамках которого в Московской области установят 10 тыс. боксов и 5 тыс. экопунктов по сбору вещей для повторного использования.

«Наш президент (Владимир Путин — ред.) поставил задачу — обеспечить к 2030 году сортировку 100% твердых коммунальных отходов, при этом захоронение — не более половины из них. Поэтому совместно с компанией Ecoplatform мы планируем установить в регионе 10 тыс. боксов „Не просто вещь“ для приема и хранения текстиля, а также около 5 тыс. экопунктов — они будут принимать пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Все будет отправляться на переработку или для повторного использования, где это возможно», — сказал Андрей Воробьев.

Сохранять уникальную природу России помогает нацпроект «Экологическое благополучие». По нему отдельное внимание уделяют защите местной флоры, фауны и развитию туризма — очищают водохранилища, расчищают русла рек, озера и прибрежные зоны, оберегают леса и природные территории. Важно сохранять заповедные места и беречь их обитателей.