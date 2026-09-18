В Подмосковье 18–20 сентября ожидается III класс пожарной опасности

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Комитет лесного хозяйства Московской области сообщил, что 17 сентября в гослесфонде региона не зафиксировали возгораний, а 18–20 сентября на большей части территории ожидается III класс пожарной опасности, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

17 сентября на территории гослесфонда Московской области возгораний не зафиксировали.

18 и 19 сентября на большей части Подмосковья прогнозируют III класс пожарной опасности. В Бородинском и Волоколамском лесничествах ожидается I класс.

20 сентября III класс пожарной опасности сохранится на большей части региона. В Бородинском, Волоколамском, Егорьевском и Шатурском лесничествах прогнозируют II класс.

В ближайшие дни температура воздуха составит плюс 16–21 градус днем и плюс 7–14 градусов ночью. Синоптики прогнозируют переменную облачность и кратковременные дожди.

При обнаружении возгорания необходимо сообщить об этом по телефону горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру экстренных служб «112».

Новости комитета доступны в MAX-канале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о готовности к пожароопасному сезону. Для безопасности в регионе установлены 134 вращающиеся видеокамеры, которые мониторят ситуацию.

«В Московской области 1,9 млн гектаров леса. Чтобы реагировать своевременно, у нас стоит 134 камеры, которые вращаются на 360 градусов, дополнительно установим еще пять комплексов в этом году. У нас четыре уровня контроля за пожарами (наземное патрулирование, видеомониторинг, авиационное патрулирование, космический мониторинг), но самый эффективный, все-таки, это видеокамеры», — заявил Воробьев.