Обнаружена машина, на которой скрылись расстрелявшие в Ингушетии

Обнаружена машина, на которой скрылись злоумышленники, расстрелявшие в автомобиль сотрудников Центра «Э». Выяснилось, что она сгорела дотла, сообщает SHOT .

Отмечается, что ВАЗ-99 был найден всего в нескольких километрах от места стрельбы, в поселке Майский. Неизвестные подожгли автомобиль и скрылись. На месте работает оперативная группа.

В республике объявлен план «Перехват».

В районе Магасовского круга неизвестные на автомобиле ВАЗ-99 напали на полицейских при исполнении, два сотрудника погибли на месте, третий попал в больницу, где в итоге скончался.

По предварительной информации, погибли сотрудники Центра противодействию экстремизму.