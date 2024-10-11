В Ингушетии неизвестные убили сразу троих полицейских при исполнении
В районе Магасовского круга неизвестные на автомобиле ВАЗ-99 напали на полицейских при исполнении, два сотрудника погибли на месте, третий попал в больницу, где в итоге скончался, сообщает Mash.
Предварительно установлено, что на месте происшествия погибли два сотрудника Центра противодействию экстремизму. Их раненный товарищ попал в больницу, но врачи оказались бессильны — он скончался у них на руках.
Злоумышленники успели скрыться. Их разыскивают.
Известно, что все случилось вблизи усиленного поста МВД. Обстоятельства случившегося устанавливаются.