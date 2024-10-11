На одного из троих погибших при стрельбе в Ингушетии уже нападали в 2020 году

На одного из троих погибших во время обстрела в Ингушетии уже нападали четыре года назад, сообщает Mash .

Тогда машина с сержантом полиции Илезом Аушевым тоже обстреляли неизвестные, после этого автомобиль попал в ДТП. Сотрудника полиции удалось вылечить.

Погибшие были охранниками замначальника республиканского Центра "Э" Адама Хамхоева, который также находился в машине, но не пострадал. Это уже пятое по счету покушение на его жизнь.

ВАЗ-99, из которого стреляли, был найден всего в нескольких километрах от места стрельбы, в поселке Майский. Неизвестные подожгли автомобиль и скрылись.

В районе Магасовского круга неизвестные на автомобиле ВАЗ-99 напали на полицейских при исполнении, два сотрудника погибли на месте, третий попал в больницу, где в итоге скончался.