Минтранс Подмосковья обсудил содержание дорожной инфраструктуры

Общественный совет при министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области 17 сентября обсудил содержание дорог, ливневых сооружений и безопасность движения в регионе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Заседание общественного совета при министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области прошло 17 сентября под председательством Юрия Фельде. В нем участвовали заместитель министра Даниил Шевченко и советник министра Никита Коновалов.

Даниил Шевченко представил информацию о содержании ливневых сооружений и порядке вырубки деревьев в границах полосы отвода дорог. Начальник управления по взаимодействию с федеральными транспортными системами Ксения Щупель рассказала о мерах по организации в Подмосковье специализированной стоянки для маломерных судов.

Начальник управления организации и безопасности дорожного движения Никита Носов сообщил о программе освещения пешеходных переходов, запланированной на 2026 год. Также он представил меры, которые должны предотвратить перемещение автомобилей с платных парковок на придомовые территории.

Участники заседания внесли предложения по улучшению состояния дорожной инфраструктуры и транспортного обслуживания жителей региона. Актуальную информацию о дорогах и транспорте Подмосковья публикуют в официальном канале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.

Нацпроект «Инфраструктура для жизни» особое внимание уделяется вопросу безопасных дорог и связаности территорий. Опорную сеть автодорог, включающую федеральные и региональные трассы, формируют по принципу «бесшовной логистики» — поездки между регионами становятся быстрыми и комфортными.