Помогала матери убийцы: психопат мог задушить учительницу из ревности и мести

В Бугуруслане Оренбургской области мужчина, состоящий на психиатрическом учете, совершил убийство своей соседки, учительницы физкультуры, из ревности и желания отомстить ей. Александр Васильев жил на пенсию своей престарелой матери и периодически избивал ее, а убитая женщина заступалась за пенсионерку, чем бесила мужчину, сообщает SHOT .

Предварительно известно, что соседка, работавшая учительницей, проявляла заботу о пожилой женщине, стараясь защитить ее от нерадивого сына.

По словам соседей 42-летнего Александра, он жил вместе с пожилой матерью. Женщина не раз пыталась обратиться в психиатрическую клинику из-за странного поведения сына, однако его не госпитализировали.

Васильев не имел постоянного заработка. Ранее он несколько раз избивал мать, но та из-за жалости не обращалась в правоохранительные органы. При этом погибшая учительница Марина С. старалась заступиться за женщину.

6 октября мать убийцы скончалась. После этого его психологическое состояние заметно ухудшилось. По словам жильцов дома, он начал винить Марину С. в своей неустроенности, финансовых трудностях и проявлять агрессию.

До этого Александр уже предпринимал попытки нападения на Марину, но тогда ей удалось дать отпор. В этот раз силы оказались неравными. Мужчина задушил свою жертву в ее машине под камерами видеонаблюдения, затем инсценировал ДТП. На данный момент его задержали. У погибшей остался сын 14 лет.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.