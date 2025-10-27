Задушил и инсценировал ДТП: неадекват расправился с учительницей под Оренбургом

В Бугуруслане мужчина задушил учительницу физкультуры в ее же автомобиле

42-летний мужчина задушил учительницу физкультуры одной из гимназий Бугуруслана в Оренбургской области. Он сделал это в автомобиле женщины, сообщает SHOT .

Убитую звали Марина С. Мужчина накинулся на нее, когда та садилась в свою машину на одной из оживленных улиц Бугуруслана. Женщина не успела закрыть дверь. Неадекват засунул ее в салон авто и задушил. Учительница кричала, однако ее не успели спасти.

После жестокой расправы мужчина угнал автомобиль и инсценировал ДТП. Но правоохранители выяснили, что учительница погибла не из-за аварии.

Силовики оперативно выяснили личность преступника. Его задержали рядом с собственным домом.

По предварительной информации, мужчина находится на психиатрическом учете. Убитая его знала — они жили в соседних домах.

