Жуткие кадры: опубликован момент убийства учительницы в Оренбургской области

42-летний сосед погибшей женщины набросился на нее, когда та садилась в свой автомобиль. Момент убийства зафиксировала камера видеонаблюдения, женщина кричала и била ногами по днищу машины, но не смогла привлечь внимание проезжающих мимо автомобилистов и погибла, сообщает SHOT .

На опубликованных кадрах видно, как женщина подошла к автомобилю и успела открыть двери со стороны водителя. В момент, когда она начала садиться в транспорт, к ней подбежал 42-летний Александр Васильев и начал душить.

В момент, пока злоумышленник лишал жизни свою жертву, мимо проехали как минимум два автомобиля, а также на расстоянии нескольких метров прошел пешеход. Никто не обратил внимание на крики женщины и на подозрительную возню в машине, в итоге 56-летняя учительница погибла на месте.

Предварительно известно, что причиной убийства могла стать личная неприязнь. Злоумышленник и потерпевшая жили рядом и неоднократно ругались. Также мужчина уже пытался напасть на женщину. В настоящее время подозреваемый в убийстве задержан.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.