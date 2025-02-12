Помогал мошенникам: племянника Екатерины Варнавы задержали с поличным в Мытищах

19-летнего племянника актрисы и телеведущей Екатерины Варнавы Георгия задержали в подмосковных Мытищах. Молодого человека подозревают в пособничестве телефонным мошенникам — он, предположительно, должен был взять средства у жертвы и передать их аферистам, сообщает Mash .

Варнаву задержали с поличным, когда он приехал за деньгами к 87-летней женщине. До этого аферисты заставили пенсионерку снять со счетов средства и отдать курьеру — он якобы должен был поместить их на «безопасный счет».

Женщина поверила аферистам. Она пошла в банк, чтобы снять средства. Сотрудники финучреждения поняли, что клиентку обманывают, и порекомендовали позвонить сотрудникам правоохранительных органов. После этого за процедурой передачи денег следили силовики.

Под надзором полицейских женщина, предположительно, встретилась с Георгием Варнавой и передала ему 350 тыс. рублей. Молодого человека задержали. На него открыли уголовное дело о мошенничестве.

Теперь фигуранту грозит срок до 6 лет, но только в случае, если выяснится, что молодой человек был осведомлен о сотрудничестве с аферистами. Есть вероятность, что его использовали вслепую.

Ранее в Москве задержали курьера мошенников. Они обманули жителей России на 84,6 млн рублей.