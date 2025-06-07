Полыхают 3 склада: площадь мощного пожара в Пушкине выросла до 21 тыс кв м

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Площадь пожара на складах в городском округе Пушкинский выросла до 21 тыс кв м

Площадь крупного пожара, разгоревшегося в складском здании в городском округе Пушкинский, выросла до 21 тыс. кв. м, сообщает РЕН ТВ .

Предварительно, огнем охвачено уже 3 склада. Пожар получил 4 ранг сложности.

Первоначально пламя разгорелось на складе компании Luxe Oil, где хранились автомобильные масла и смазочные материалы. Затем оно перекинулось на другие строения.

Кроме того, рядом с местом ЧП были слышны взрывы — сдетонировали газовые баллоны.

О погибших и пострадавших информации нет. Предварительно известно, что 7 сотрудников склада перестали выходить на связь, их ищут.