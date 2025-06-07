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SHOT: 7 сотрудников горящего в Пушкине склада не выходят на связь

Семь сотрудников горящего в подмосковном Пушкине склада не выходят на связь. В настоящее время огонь со здания перекинулся на соседние складские комплексы, сообщает SHOT .

По словам очевидцев, в данный момент эвакуируют сотрудников из ближайших к горящему складу зданий. По предварительной информации, пожар вспыхнул на территории компании Luxe Oil. На складе находятся автомобильные масла и смазочные материалы.

К ликвидации крупного возгорания привлечены более 50 сотрудников МЧС. Общая площадь пожара составляет 8,1 тыс. кв. м. Во время тушения пожара прозвучал взрыв.

В настоящее время информации о погибших и пострадавших нет.