Черные клубы дыма: в подмосковном Пушкине полыхает склад

Сильный пожар произошел в субботу вечером на складе в городском округе Пушкинский. Информации о пострадавших нет, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

Согласно данным регионального МЧС, возгорание произошло в здании по адресу: улица Новая, дом № 16.

На опубликованных кадрах видно, как в небо поднимаются густые и черные клубы дыма, которые заметны со всех концов города.

Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что горит складское помещение. В настоящее время площадь пожара устанавливается, информации о погибших и пострадавших нет.