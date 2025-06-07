сегодня в 19:09

Взрыв прозвучал у пылающего склада в подмосковном Пушкине

Взрыв прозвучал в районе горящего склада в городском округе Пушкинский. Общая площадь возгорания устанавливается, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

ЧП произошло в субботу вечером по адресу: улица Новая, дом № 16. На опубликованных кадрах видно, как здание охвачено огнем. В небо поднимаются черные клубы дыма.

По словам очевидцев происшествия, в районе крупного пожара прозвучали звуки взрыва.

Как сообщает пресс-служба МЧС РФ, огонь охватил здание, где хранятся легковоспламеняющиеся жидкости в бочках, газовые баллоны и поддоны.

На месте работают экстренные службы — более 50 специалистов и 12 единиц техники. Силы и средства наращиваются. В настоящее время информации о погибших и пострадавших нет.