Газовые баллоны взорвались на полыхающем складе в подмосковном Пушкине

Газовые баллоны взорвались на загоревшемся складе в подмосковном Пушкине. Общая площадь крупного возгорания составляет 8,1 тыс. кв. м, сообщает Mash .

ЧП произошло в субботу вечером по адресу: улица Новая, дом № 16. На опубликованных кадрах видно, как из склада вырываются языки пламени, а также черные клубы дыма. На месте работают пожарные.

В настоящее время под угрозой возгорания находится третий склад. Сотрудники МЧС пытаются не допустить переход на него огня. Из соседних складских помещений эвакуируют сотрудников. Семь работников горящего склада не выходят на связь.

На месте работают экстренные службы — более 50 специалистов и 12 единиц техники. На место следует лаборатория по замеру воздуха на предмет превышения ПДК.

Подмосковная прокуратура держит на контроле установление обстоятельств и причин крупного возгорания на складе в городском округе Пушкинский.