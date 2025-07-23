«Полный бред»: Мерцалова опровергла слова Ковальчук о вечеринке в Дубае

«Скажу одно: есть все доказательства и факты, что никто ее и пальцем не трогал. Ее репутации конец, надо же ее маме хоть как-то сделать ее „пушистой“. При этом сказать грязь о других. Захотела хайпа и бабок с моего отца, зная, что он богатый», — сказала Мерцалова.

По ее словам, она не стала бы вступать в контакт с Ковальчук, если бы знала о ее роде деятельности — эскорте, а якобы попытка суицида модели — всего лишь желание привлечь к себе внимание.

В марте Марию Ковальчук нашли на дороге в Дубае со множеством травм, затем она дала скандальное интервью журналистке Ксении Собчак, в котором обвинила детей известных предпринимателей и других медийных личностей в насилии.