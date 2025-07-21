Русские мажоры: стали известны имена покалечивших украинскую модель в Дубае

Украинская модель Мария Ковальчук рассказала о вечеринке в Дубае, на которой ее покалечили. Это произошло в номере одного из местных отелей, сообщает «Осторожно, Media».

11 марта 2025 года Мария проспала свой рейс и не смогла вылететь в Таиланд. В лобби отеля Five Jumeirah Village девушка встретила молодого человека Артема, с ним она ранее познакомилась в караоке. Модель пожаловалась, что «билет прогорел», а из номера нужно выезжать. Тогда новый знакомый предложил ей остаться у него в номере, а потом его отец сможет вывезти девушку в Таиланд на частном самолете.

В номере молодого человека затем устроили вечеринку, на ней были 19-летний сын бизнесмена Артем П., 21-летний Максим К. из Омска (но он быстро ушел), 28-летний Александр Л. из Белоруссии, 19-летняя дочь владельца медцентра Александра М. и 16-летняя дочь бизнесмена Милена Д. из Киева.

Как рассказала пострадавшая, во время вечеринки молодые люди пили виски и нюхали «белый порошок». Через некоторое время у них поехала крыша. Парни стали унижать и оскорблять модель, угрожать ей, склоняли к сексу и агрессивно отвечали на отказ. Также они стали бить бутылки, весь пол был усеян стеклом.

Девушки, которые также участвовали в вечеринке, не вмешивались в происходящее. Александра М. позже сказала, что во время конфликта уже была дома. Но модель утверждает, что девушка била ее по лицу и забрала личные вещи.

Ковальчук попыталась сбежать, но ее затащили обратно. Когда агрессоры ушли на балкон, то жертва сбежала и решила спрятаться на ближайшей стройке. Но ее быстро нашли, и после этого обезумевшие мучители стали ее избивать, фактически сняли с нее скальп, а затем скинули с высоты на дорогу.

При этом, по словам пострадавшей, видео с камер уже стерто, так как прошло 3 месяца с момента происшествия.

12 марта девушку доставили в больницу с политравмой. Ей сделали несколько экстренных операций на позвоночнике и черепе. До 17 марта она находилась на аппарате ИВЛ. В апреле пациентку выписали из госпиталя в Дубае. Она осталась инвалидом и сейчас проходит реабилитацию в Норвегии, передвигается на коляске.

Лечение пострадавшей оплачивали дубайские власти. По словам матери модели, это было частью сделки с местными чиновниками, детским омбудсменом и полицией. В ответ они попросили девушку не говорить плохое про Эмираты.

Молодых людей, которые издевались над моделью, продержали в заключении только один день, а потом выпустили. Они сказали, что искали девушку, чтобы ей помочь.