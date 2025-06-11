Полиция задержала 32 нелегала после массовой драки на рынке в Чехове

После инцидента в городском округе Чехов полиция задержала сразу 32 нелегала. Они устроили массовую драку у торгового центра в микрорайоне Губернский, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Участников драки привлекли к ответственности по ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ). Теперь сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту нанесения телесных повреждений — в инциденте пострадали два человека.

Массовая драка мигрантов произошла на рынке «Губернские ряды». По словам очевидцев, они не поделили продуктовую тележку. Сначала нелегалы оскорбляли друг друга, а потом один взял нож, а другой распылил перцовый баллончик.

Очевидцы вызвали полицию. Когда стражи порядка прибыли на место происшествия, мигранты разбежались. По словам продавцов, нелегалы работают с нарушениями.

Ранее в Подмосковье состоялся рейд по выявлению нелегальных мигрантов, осуществляющих ту или иную деятельность. В Жуковском правоохранители нашли десятки нелегалов в логистическом центре, этот момент попал на видео.