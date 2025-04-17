Полиция нашла нелегалов в логистическом центре Подмосковья в ходе рейда

В Подмосковье состоялся рейд по выявлению нелегальных мигрантов, осуществляющих ту или иную деятельность. В Жуковском стражи порядка нашли десятки нелегалов в логистическом центре, этот момент попал на видео, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«В результате полицейские проследили по информационным учетным базам 205 иностранных граждан. За незаконное осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации в отношении 82 мигрантов составлены административные протоколы по ст. 18.10 КоАП РФ. Из них 30 нелегалов привлечены к административной ответственности по ст. 18.8 КоАП РФ за нахождение на территории страны с нарушением режима пребывания», — сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По словам Петровой, 82-х нарушителей оштрафовали на 5 тысяч рублей каждого. Пять из оштрафованных нелегалов выдворят из страны.

Полиция также опубликовала видео, на котором видно, как десятки нелегалов один за другим выходят из здания, где незаконно работали. Среди нелегалов были как мужчины, так и женщины.

Сотрудники полиции и в дальнейшем продолжат проводить рейды по выявлению нелегалов. В Жуковском проведут дополнительные проверки, направленные на привлечение к ответственности работодателей, которые взяли на работу нелегальных мигрантов.

Ранее сообщалось, что в Люберцах полиция поймала 58 мигрантов-нелегалов. Все они работали на производстве продуктов питания.