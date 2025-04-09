Полиция поймала 58 мигрантов-нелегалов на производстве питания в Люберцах

Полицейские выявили 58 мигрантов, нелегально работавших в цехе по производству продуктов питания в Люберцах в Московской области, все нарушители оштрафованы, сообщает « Царьград » со ссылкой на подмосковный главк МВД РФ.

Всего в ходе рейда сотрудники полиции проверили 182 иностранца. Работники, которые трудились в Подмосковье нелегально, заплатят штрафы в размере 5 тысяч рублей, а семь человек будут выдворены из России.

Работодателя также могут привлечь к ответственности после выяснения всех обстоятельств.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил выдворять мигрантов из России целыми семьями в том случае, если кто-то из несовершеннолетних членов семьи совершил преступление.