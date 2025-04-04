«Осушить болото»: ЛДПР предлагает выдворять из РФ семьи мигрантов за криминал

Слуцкий о проблемах с мигрантами: попался недоросль — депортировать всю семью

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил выдворять мигрантов из России целыми семьями в том случае, если кто-то из несовершеннолетних членов семьи совершил преступление, сообщает Газета.ru .

Депутат отметил, что теперь и дети мигрантов увеличивают криминальную статистику в России. Так, по данным пресс-службы ЛДПР, число особо тяжких преступлений, совершенных детьми мигрантов, выросло на 82% за год.

Слуцкий призвал немедленно «осушить» это «криминализированное болото» и ввести коллективную ответственность для семей работников-иностранцев.

«Попался два раза такой недоросль даже на незначительном криминале, тут же депортировать всю его семью из страны», — заявил глава партии.

По его мнению, в России необходимо оставить только трудовую миграцию по принципу «отработал — уехал».

Слуцкий добавил, что новая служба по регистрации мигрантов должна установить контроль за «потенциально опасными иностранцами».