сегодня в 18:59

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП со скорой на Кутузовском проспекте

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП с участием кареты скорой помощи на западе Москвы, сообщает пресс-служба ведомства.

Авария произошла в воскресенье вечером на Кутузовском проспекте в районе Поклонной горы. В результате происшествия пострадали 3 человека. Фельдшера и пациентку госпитализировали, водитель после оказания первой помощи от госпитализации отказался. На место ДТП прибыл вертолет санавиации.

По предварительным данным, водитель скорой помощи не справился с управлением и совершил опрокидывание транспортного средства.

На месте происшествия работают городские экстренные службы.

Ранее момент дорожной аварии с машиной скорой помощи на Кутузовском проспекте в Москве попал на видео.