Полиция проверяет «нападение» на девушку экс-министра торговли Подмосковья

Сотрудники полиции проверяют информацию о госпитализации девушки бывшего министра торговли Подмосковья Михаила Хубутии, Юлии Ван. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

25 апреля Ван заявила, что Хубутия якобы напал на нее и нанес несколько ударов, в том числе топором в доме в Одинцовском округе Подмосковья. У девушки, как она утверждает, были порезы на ногах и руках.

Хубутия опроверг обвинения. Мужчина сказал, что это «бред собачий», поскольку он находится не в Москве.

При этом мать девушки, Юлия Ван, подтвердила, что она оказалась в больнице.