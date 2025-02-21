Полиция Израиля заявила об угрозе опаснейшего теракта

Представитель полиции Израиля майор Михаил Зингерман заявил, что взрывы в пустых автобусах в пригородах Тель-Авива указывают на то, что планировался опаснейший теракт, сообщает РИА Новости .

Он отметил, что вечером в полицию поступили сообщения о двух взрывах в автобусах на стоянке в южном пригороде Тель-Авива, городе Бат-Яме. Они произошли с разницей в несколько минут.

Почти в то же время поступили сообщения об еще одном взрыве на автобусной станции в городе Холон.

«По всей вероятности, предотвращен опаснейший террористический акт, который планировался», — отметил он.

Ранее сообщалось, что вечером в четверг 3 автобуса взорвались в пригороде израильского Тель-Авива. По предварительной информации, в общественном транспорте были заложены бомбы.

По распоряжению министра транспорта движение поездов и автобусов было остановлено.