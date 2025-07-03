Цена российского самолета МС-21 за 2 года увеличилась на 65%

Стоимость российского самолета МС-21 за 2 года увеличилась на 65% — до 7,6 млрд рублей. Подорожали и иные воздушные суда отечественного производства, сообщает газета «Известия» .

Рост стоимости составил от 45% до 70%.

Департамент госполитики в области гражданской авиации Минтранса отправил авиационным компаниям и предприятиям новые цены на российские самолеты, которые могут быть переданы в 2026 году. Об этом сказано в протоколе совещания в Минтрансе с представителями авиационных компаний, «Ростеха», ОАК, Росавиации по вопросам летно-технических характеристик воздушных судов Ил-114, МС-21, «Байкал» (ЛМС-901) и SJ-100, а также их обслуживания. «Известия» ознакомились с документом.

Прогнозированная цена МС-21 будет равна 7606 млрд рублей. Летом 2023 Государственная транспортно-лизинговая компания (ГТЛК) говорила, что модель будет стоить от 4,3 до 4,6 млрд рублей, не учитывая субсидии Фонда национального благосостояния. МС-21 проходит сертификационные испытания, которые завершатся в августе 2026 года.

В документе указана и прогнозная цена Ил-114-300. Она выросла до 2,6 млрд рублей. В 2023 году средняя стоимость воздушного судна составляла 1,44 млрд рублей. Три Ил-114-300 проходят сертификационные испытания. Они завершатся в декабре 2025 года.

Прогнозная цена ЛМС-901 «Байкал» увеличилась до 315-320 млн рублей. В 2023 году стоимость была ниже — 178 млн рублей.