Публикация материалов самописца воздушного судна, потерпевшего катастрофу, до завершения всестороннего и объективного расследования причин трагедии — это провокация, сообщил РИАМО политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

«Переговоры экипажа и наземных служб не дают прямого ответа на причины катастрофы. Они лишь открывают простор для домыслов и дилетантских интерпретаций», — сказал Сипров.

Он добавил, что для объективного анализа необходимы данные второго самописца, который фиксирует ключевые технические параметры самолета во время полета. Без этих данных невозможно сформировать полную картину произошедшего.

«Возникает логичный вопрос: кому и для чего понадобилось сливать расшифровку переговоров экипажа до завершения расследования? Это ключевой момент, на который стоит обратить внимание. В государственных структурах Азербайджана и Казахстана немало людей, ориентированных на Запад», — отметил политолог.

Сипров пояснил, что эти люди действуют скорее в интересах США и Великобритании, чем своих собственных стран. Глобальным игрокам выгодно испортить отношения между Россией и Азербайджаном.

Ранее стало известно, что следователи анализируют переговоры диспетчеров Грозного, Махачкалы и Минеральных Вод с командиром потерпевшего крушение самолета AZAL. Назначена комплексная авиационно-техническая экспертиза.

Крушение самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) произошло 25 декабря 2024 года около аэропорта Актау в Казахстане. На борту находились 67 человек, из них выжили 29.