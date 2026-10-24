Внезапный оперный концерт: певцы выступили в задержанном на 3 часа самолете

Оперные певцы решили поддержать пассажиров и устроили концерт на борту задержанного самолета Челябинск — Москва, пока лайнер находился на взлетной полосе аэропорта Пулково в течение трех часов, сообщает Mash .

На борту в этот момент находились худрук Михайловского театра Ильдар Абдразаков, оперный певец Алексей Тихомиров, артисты капеллы имени Юрлова и ее руководитель дирижер Геннадий Дмитряк. Из-за ограничений в столице, которые были 23 октября, самолет приземлился в Петербурге, а не в Москве. Пассажиры три часа стояли на взлетной полосе.

Люди рассказали, что прибыли в столицу из-за всех сложностей на восемь часов позже, чем было запланировано.

Чтобы поддержать пассажиров, артисты устроили для них роскошный концерт.

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