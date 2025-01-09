Покушение на убийство: в Нижнем Новгороде проверяют поножовщину на дороге

В Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело о покушении на убийство

СУ СК России по Нижегородской области возбудило уголовное дело о покушении на убийство из-за дорожного конфликта на Автозаводе, сообщает pravda-nn.ru .

На прошлой неделе в соцсети попало видео, на котором владелец Kia Rio неславянской внешности в ходе конфликта с другим участником движения вышел из машины, начал угрожать оппоненту ножом и затем нанес тому несколько ранений.

Подозреваемого задержали, потерпевшего доставили в больницу. Расследование продолжается.

Ранее на Щелковском шоссе в подмосковной Балашихе столкнулись 7 автомобилей. В результате пострадал 1 человек. Авария произошла около 11:20 в четверг. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося.

Кроме того, в ночь на четверг два автомобиля столкнулись на внутренней стороне 66-го километра МКАД. Движение перекрыли.