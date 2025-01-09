Семь автомобилей столкнулись на Щелковском шоссе в Подмосковье

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Человек пострадал в массовом ДТП на Щелковском шоссе в Балашихе

Массовое дорожно-транспортное происшествие с участием 7 автомобилей произошло в городском округе Балашиха. В результате аварии пострадал 1 человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Авария произошла в четверг около 11:20 на 22-м километре Щелковского шоссе. В результате ДТП пострадал 1 человек.

Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее два автомобиля столкнулись на внутренней стороне 66-го км МКАД. Движение в районе ДТП было перекрыто.