На внутренней стороне 66-го км МКАД произошло ДТП

На внутренней стороне 66-го км МКАД произошло ДТП с участием двух автомобилей, сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.

На месте аварии работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Движение в районе столкновения перекрыто. Водителей просят выбирать пути объезда.

Ранее в Москве на внешней стороне 68-го километра МКАД произошла массовая авария, которая спровоцировала дорожный затор.