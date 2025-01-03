Массовое ДТП на 68-м км МКАД спровоцировало затор на дороге
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В Москве на внешней стороне 68-го километра МКАД произошла массовая авария, которая спровоцировала дорожный затор, об этом сообщает столичный Дептранс.
На месте ДТП, где столкнулись сразу несколько машин, работают оперативные службы. На момент публикации заметки информации о пострадавших не поступало.
Дептранс предупредил жителей и гостей столицы о том, что авария спровоцировала затор на участке протяженностью 3,5 километра.
Автомобилистам рекомендуют выбирать альтернативные пути для движения, чтобы не усугублять ситуацию.