Появилось видео из метро Москвы, где человек свалился на пути

Опубликовано видео с Калининской линии метро Москвы, где человек упал на пути

В Сети появилось видео со станции метро Москвы «Марксисткая» Калининской линии. Утверждается, что там на пути упал пьяный человек. Кадры с места событий опубликовало издание «МК: срочные новости» .

Журналисты пишут, что на пути упал нетрезвый человек. В результате инцидента произошла небольшая задержка в следовании поездов.

По данным Дептранса Москвы, сейчас движение на Калининской линии возобновлено и работает штатно. Информации о пострадавших не поступало.

19 ноября на стации метро Москвы «Царицыно» пассажир набросился на другого человека, думая, что тот хочет напасть на него первым. В прокуратуре заявили, что оба мужчины шли в наушниках и не понял друг друга.