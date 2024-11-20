Появилось видео из метро Москвы, где человек свалился на пути
Опубликовано видео с Калининской линии метро Москвы, где человек упал на пути
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В Сети появилось видео со станции метро Москвы «Марксисткая» Калининской линии. Утверждается, что там на пути упал пьяный человек. Кадры с места событий опубликовало издание «МК: срочные новости».
Журналисты пишут, что на пути упал нетрезвый человек. В результате инцидента произошла небольшая задержка в следовании поездов.
По данным Дептранса Москвы, сейчас движение на Калининской линии возобновлено и работает штатно. Информации о пострадавших не поступало.
19 ноября на стации метро Москвы «Царицыно» пассажир набросился на другого человека, думая, что тот хочет напасть на него первым. В прокуратуре заявили, что оба мужчины шли в наушниках и не понял друг друга.